F1 | Vettel in Mercedes? La replica di Toto Wolff

Dopo la clamorosa bomba di mercato che ha visto protagonisti Lewis Hamilton e la Ferrari, ora sono iniziate a circolare le ipotesi più strampalate su chi sarà il sostituto del sette volte iridato alla Mercedes. Si è parlato di Fernando Alonso, di Mick Schumacher che è già nell’ambiente di Brackley, della futura promessa Kimi Antonelli e persino di un ritorno, quello di Sebastian Vettel. Da appassionati della Formula 1, vedere Hamilton in Ferrari e Vettel alla Mercedes sarebbe un sogno ma Toto Wolff ha fatto chiarezza.

“Abbiamo parlato – ha dichiarato l’austriaco a vari media – ma non in merito ad un suo ritorno in pista. Penso che Sebastian abbia preso la decisione di non voler più correre”.

Wolff insiste sul fatto che al momento non ha ancora le idee chiare sul sostituto di Hamilton, dato che è rimasto sorpreso, come tutti noi, dalla mossa del sette volte campione del mondo. Il team principal si è detto letteralmente sconvolto dal fatto che Hamilton abbia tenuto i suoi colloqui con la Ferrari completamente segreti fino alla scorsa settimana.

“Ciò che è stato sorprendente non è stato il fatto che sia successo ma piuttosto la tempistica. Quando ci siamo salutati per le vacanze di Natale, eravamo ancora sulla stessa lunghezza d’onda. Mercedes, Ferrari e McLaren erano tutte sullo stesso livello tecnico. Nessuno si è fatto notare, se Lewis fosse andato alla Red Bull, il movente sarebbe stato più chiaro”.

Infine, Wolff ha ammesso di essere piuttosto rilassato riguardo al 2025 perché Russell ha già dimostrato di poter essere competitivo.