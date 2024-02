F1 | Traballa il futuro di Bottas in Sauber: 2024 ultimo anno prima dell’addio?

F1 Bottas Audi – Tramite le colonne del quotidiano Ilta Sanomat, il giornalista finlandese Ismo Uusitupa ha analizzato il futuro di Valtteri Bottas in Formula 1, precisando come il talento ex Mercedes potrebbe ben presto salutare la Sauber, oggi denominata Stake F1 Team. Secondo quanto riportato dal reporter, da sempre vicino alle vicende dei piloti finlandese, Audi starebbe valutando altri profili per la stagione 2025, tra cui quello di Carlos Sainz, il quale ha recentemente ufficializzato il proprio addio alla Ferrari. Una soluzione che garantirebbe alla compagine tedesca una buona base non solo per l’immediato, ma anche per il futuro.

Bottas, futuro incerto a causa di Audi

“Difficilmente Bottas riuscirà a proseguire la propria avventura ad Hinwill sotto il nome Audi. Le possibilità scendono di giorno in giorno. In teoria un sedile potrebbe restare libero, ma se Audi sceglierà un approccio concreto, come fanno tante altre squadre, non credo che vireranno su una strada di questo tipo. Ipotizzando un accordo fatto con Carlos Sainz Sr, l’altro sedile potrebbe andare nelle mani di Bottas – appunto – o di Zhou. E considerando la forte influenza degli sponsor cinesi, direi che la scelta potrebbe essere scontata. Potrebbe valutare altre strade, ma al momento la vedo come una soluzione difficilmente percorribile. In ogni caso dovrà portare avanti una grande stagione”.