F1 | Ralf Schumacher: “Hamilton in Ferrari vorrà il ruolo di prima guida”

Lewis Hamilton in Ferrari. Un annuncio che da qualche giorno a questa parte ha letteralmente rivoluzionato la scena della Formula 1. A partire dal 2025 il pilota più vincente della storia del Circus guiderà la monoposto più iconica del motorsport per cercare di riportarla fino in cima al mondo. Sul futuro passaggio del sette volte campione del mondo in quel di Maranello, dove con Charles Leclerc formerà una coppia da sogno, ne ha discusso Ralf Schumacher.

L’ex pilota della Williams ha sottolineato come l’attuale alfiere della Mercedes tenterà in tutti i modi di affermarsi come prima guida all’interno del team Ferrari.

“All’inizio è stato sorprendente, ma poi è diventato comprensibile – ha dichiarato Ralf Schumacher a Sky Sport Germany – Lewis Hamilton vuole vincere e penso che abbia perso un po’ di fiducia nella squadra e nella struttura Mercedes in questi ultimi due anni molto difficili. Si può anche non sottovalutare il fatto che il rapporto con Frederic Vasseur sia molto lunga, sono sicuro che gli ha promesso di tutto”.

Parlando poi del futuro di Hamilton in rosso ha aggiunto: “Dipende da chi c’è. Ci sono voci che porterà con sé il suo ingegnere di pista e questa sarebbe la cosa migliore che potrebbe accadergli, perché c’è un legame così forte tra i due. Quando Hamilton sarà alla Ferrari cercherà di ottenere lo status di numero 1, ma penso che dovrà lottare per questo a causa della gestione con Leclerc. La Ferrari lo ha già fatto in passato con la questione riguardante la prima guida e non è stata ben accolto da tutti. Ciò che è più importante è: cosa vogliono i piloti? Lewis ha bisogno di una macchina stabile, mentre Charles può gestire una macchina nervosa e resta da vedere chi prevarrà”.

Ralf Schumacher, completando il proprio discorso su Hamilton, ha detto: “Lewis è molto determinato e penso che questo fosse il suo sogno più grande. Molti piloti sono sempre stati attratti dalla Ferrari, anche se personalmente non ho mai avuto la sensazione che potesse andarci ora. Ma per lui, ovviamente, l’ottavo titolo mondiale sarebbe il coronamento assoluto della sua carriera anche se già incredibile”.