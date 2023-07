F1 | Vettel: “Ha poco senso paragonare il mio periodo Red Bull a quello di Verstappen”

Il Festival of Speed di Goodwood, andato in scena in quest’ultimo weekend, è stata l’occasione per rivedere in pubblico Sebastian Vettel alla guida di monoposto di Formula 1. Ma non solo questo. Il tedesco, che ha appeso il casco al chiodo alla fine della scorsa stagione, infatti ha anche discusso degli attuali valori presenti nel Circus che vedono la Red Bull e Max Verstappen assoluti dominatori. Un dominio però, ha sottolineato il quattro volte campione del mondo, differente rispetto a quello che lo ha visto protagonista con la scuderia di Milton Keynes tra il 2010 e il 2013.

“Penso che ogni anno sia diverso e questo vale anche per ogni fase del periodo dominante che vede protagonista qualcuno – ha dichiarato Vettel, citato da Motorsport.nl – Ha poco senso fare paragoni, perché l’ho fatto in un momento diverso rispetto a come sono le corse adesso”.

Vettel poi, discutendo sulla forza mostrata in pista quest’anno dalla Red Bull, ha aggiunto: “È solamente la perfezione, la costanza e la qualità che l’intero team sta mostrando ottimamente ogni fine settimana. La Red Bull ha vinto ogni gara finora e non abbiamo mai ottenuto nulla del genere quando ho dominato. Quindi tanto di cappello. Ovviamente è un risultato incredibile in termini di progettazione e creazione di un’auto in grado di battere la concorrenza su ogni pista fino ad ora, ma anche dal punto di vista del pilota. Max perché sta facendo un ottimo lavoro. È un talento incredibile e non commette errori. Sergio Perez non è un cattivo pilota, ma ti rendi conto quanto velocemente possano andare storte le situazioni”.