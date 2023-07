F1 | Perez: “La priorità è ottenere due buoni risultati prima della pausa estiva”

E alla fine trionfò il realismo. Sergio Perez, protagonista negli scorsi giorni a Madrid dove è stato protagonista di un’esibizione alla guida di una vecchia Red Bull, ha ammesso come il suo obiettivo sia quello di concludere la stagione al secondo posto nel Mondiale piloti. L’alfiere della scuderia di Milton Keynes ha infatti sottolineato tra le righe come la lotta al titolo non sia più un obiettivo alla sua portata, vedendo tra l’altro l’enorme divario (99 punti) che lo divide dal compagno di squadra Max Verstappen.

“La mia priorità è quella di ottenere due buoni risultati prima della pausa estiva. Spero di salire sul podio in Ungheria – ha dichiarato Perez – Non sono secondo nel mondiale per miracolo. Ho vinto due gare e ne ho fatte di negative, ma sono ancora lì. Il mio obiettivo è arrivare secondo in campionato in questa stagione”.

Perez, discutendo sulla trasferta dell’Hungaroring, in programma in questo weekend, ha detto: “Sarà un gran premio difficile, con molte curve, molte curve lente – ha riferito il messicano all’agenzia di stampa EFE – Potrebbe non essere il nostro circuito migliore, ma abbiamo tutto per lottare per la vittoria”.