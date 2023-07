F1 | Verstappen è certo: “Non farò il team manager”

Il futuro a lungo termine di Max Verstappen è ancora tutto da scrivere. L’olandese, che ha un contratto firmato con la Red Bull fino alla fine del 2028, non sa ancora cosa farà una volta appeso il casco al chiodo. Ma al tempo stesso l’attuale alfiere di Milton Keynes ha escluso la possibilità di ricoprire il ruolo di team manager. Il due volte iridato, discutendo di questo ruolo, ha infatti sottolineato come tale mansione sia sottoposta ad una serie di numerose trasferte che lo vedono già protagonista in qualità di pilota.

Un lavoro dunque non entrato nelle grazie di Verstappen. L’olandese ha iniziato nel migliore dei modi la stagione 2023, dove sta recitando il ruolo di assoluto protagonista con otto vittorie in dieci appuntamenti finora disputati. Un dominio che lo avvicina sempre più al terzo titolo in carriera.

“La Formula 1 è una categoria che richiede numerosi spostamenti, ed è qualcosa che sto vivendo sulla mia pelle come pilota – ha dichiarato Verstappen, intervistato da CNN Sport – Dunque non lo farò anche come team manager”.