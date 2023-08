F1 | Vettel contento per il livello di competitività raggiunto dall’Aston Martin

In molti, soprattutto sui social, si sono domandati in questi mesi se Sebastian Vettel provasse invidia e frustrazione vedendo il grado di competitività raggiunto quest’anno dall’Aston Martin, rispetto alle difficoltà riscontrate in pista nel precedente biennio. Una risposta che, da parte del tedesco, non è mancata di arrivare. Il quattro volte campione del mondo ha infatti esternato tutta la gioia nel vedere una sua ex squadra scalare la classifica, in particolar modo per un talento come Fernando Alonso (suo sostituito in Aston Martin) che può finalmente lottare per posizioni di vertice.

“Se provo ancora interesse per la Formula 1? Molto! La prima gara è stata un po’ strana, ma ora mi diverto molto a guardarla – ha dichiarato Vettel, intervistato da The Red Bullettin – Conosco questo sport alla perfezione, lo amo ancora. Forse vedo le cose in modo diverso, ma non mi sento triste quando guardo gli ex colleghi, per niente”.

Parlando poi dell’Aston Martin ha detto: “ La prima reazione di molte persone è stata: il fatto che sia così veloce in questa stagione deve frustrarti? Ok, forse sarebbe più facile se l’auto fosse un disastro totale, così non mi mancherebbe niente. No, sono soprattutto contento per la squadra. E sono felice per Fernando Alonso. Per molti anni non ha avuto un’auto in cui mostrare le sue capacità di guida. Ora può ed è davanti. La Red Bull Racing domina e ho ancora molti amici e persone che conosco in quell’ambiente. Sono davvero felice quando vincono”.