F1 | In Red Bull sorpresi dal dominio mostrato dalla RB19

La pausa estiva ci ha consegnato una Red Bull dominante e ad oggi imbattibile. La scuderia di Milton Keynes è andata oltre ogni più rosea aspettative, conquistando tutte le gare disputate nella prima metà di campionato. Una supremazia che neanche la squadra anglo-austriaca credeva di avere prima dell’inizio del Mondiale, come ammesso da Pierre Waché.

Il direttore sportivo della Red Bull, al centro dei rumors di mercato che lo vorrebbero tra le figure di grande spessore ricercate dalla Ferrari, ha riferito che il team campione del mondo in carica ipotizzava una lotta a tre con Mercedes e Ferrari venuta meno a causa della mancanza di competitività proprio della Stella e del Cavallino.

“Se avessimo previsto un tale dominio? No – ha dichiarato Waché, intervistato da Autosport – Avevamo previsto di poter essere nel bel mezzo della lotta per la vittoria con due team, Mercedes e Ferrari. Pensavamo che il nostro vantaggio alla fine dello scorso anno non fosse abbastanza consolidato. E le modifiche regolamentari al fondo avrebbero riportato in alto quelle squadre”.

Waché ha aggiunto: “Poi con la perdita di prestazioni che pensavamo di avere durante l’inverno, soprattutto dopo ottobre con la riduzione del tempo in galleria del vento, credevamo sarebbe stato difficile vincere. È stata una sorpresa all’inizio della stagione”.