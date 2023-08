F1 | Vasseur e l’ipotesi Hamilton: il suo punto di vista

Del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari ci sono state molte indiscrezioni ma, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, pare che neppure con la telefonata del presidente John Elkann, il sette volte campione del mondo si sia fatto convincere. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato di queste voci di mercato e ha voluto chiarire una volta per tutte il suo legame con il pilota della Mercedes.

“Parlo con Lewis ogni weekend di gara, ha corso per me vent’anni fa e siamo ancora vicini. Ovviamente, se ci vedono insieme nel paddock viene fuori un polverone, ma il rapporto è rimasto. Non voglio paragonarlo ai nostri piloti, però il contributo di un Top driver non riguarda solo la guida ma è anche tecnico, di strategia. Può aiutare a ingaggiare un ingegnere per esempio. E in questo caso se hai Hamilton, Verstappen ma anche Leclerc è più facile. Chi lavora in F1 è appassionato di gare, gli piace lavorare con i campioni”.