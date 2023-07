F1 | Vettel commenta il licenziamento di de Vries

Sebastian Vettel, si è detto dispiaciuto per il licenziamento in tronco di Nyck de Vries dall’AlphaTauri. Il quattro volte campione del mondo, questo weekend è impegnato al Goodwood Festival of Speed e, intervistato da ITV, ha espresso il suo punto di vista.

“Devo essere onesto, è ovviamente un peccato per Nyck per il modo in cui è finita. Penso che gli sia stata data una grande possibilità, forse le cose non sono andate per lui come si aspettava o la gente si aspettava, ma è brutale quando si tratta di uno stop improvviso. L’ho incontrato l’anno scorso per la prima volta e mi è sembrato davvero una brava persona ed è un buon pilota. Ha vinto il campionato di F2, ha vinto campionati internazionali, quindi è ben riconosciuto e spero che questo non intacchi la sua fiducia. Ecco perché la gente non dovrebbe guardare solo a questo (alla sua carriera in AlphaTauri, ndr) perché le persone tendono a farlo e non è giusto. Forse quelle cinque, dieci gare non sono andate secondo i piani. Dall’esterno non sappiamo e in secondo luogo è ancora un ottimo pilota”.

Vettel ha parlato poi del ritorno di Daniel Ricciardo:

“Sono molto felice per Daniel, lui mi piace”.

