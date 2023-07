F1 | Ricciardo: “Non mi aspetto una partenza lenta”

Ancora pochi giorni e rivedremo Daniel Ricciardo in azione nel Gran Premio d’Ungheria. Il pilota australiano, che ha sostituito Nyck de Vries in AlphaTauri, nonostante il lungo periodo di pausa, ha ammesso che non si aspetta di essere lento.

“Si aspettano risultati e prestazioni -ha dichiarato Ricciardo riferendosi alla Red Bull- è difficile dire come sarà la macchina fino a quando non la proverò. Non credo che ci sia pressione, ci sono ancora due gare prima della pausa estiva. Non credo che ci sia una scadenza del tipo, ‘devi fare questo prima di agosto’, ma non mi aspetto una partenza lenta. Voglio iniziare a correre e a sfruttare quello che ho imparato in questo tempo libero per metterlo in pratica”.