F1 | Alonso, rinnovi annuali dopo il 2024

Fernando Alonso firmerà rinnovi annuali dopo la scadenza, a fine 2024, dell’attuale contratto che lo lega all’Aston Martin. Il due volte campione, che quest’anno ha deciso di iniziare una nuova sfida professionale con la scuderia di Lawrence Stroll che finora gli ha permesso di salire varie volte sul podio, è focalizzato a tornare competitivo per la vittoria del titolo anche se è consapevole che il tempo è un fattore determinante. Lo spagnolo infatti il prossimo 29 luglio compirà 42 anni e non può certo fare progetti a lungo termine.

“Se il mio obiettivo è vincere il terzo titolo? Certo. In caso contrario, non correrei – ha detto lo spagnolo al quotidiano AS – Ci sono molti sacrifici dietro una stagione di Formula 1: molti viaggi, molta preparazione, ed è tutto fatto con l’obiettivo di diventare campione del mondo. Inoltre, con l’esperienza, sai che in Formula 1 hai bisogno di altre cose oltre alla tua ambizione personale o al tuo desiderio di ottenere qualcosa. Essere al momento giusto nel posto giusto, per esempio”, ha aggiunto Alonso. Sono in una buona posizione in un buon momento, ma non sono nemmeno ossessionato. Iniziamo, si spera, con una vittoria. E poi se vincerò o meno il terzo titolo dipenderà da cose che sono fuori dalla mia portata”.

Alonso parlando del futuro ha detto: “Se ci trovassimo nell’estate del prossimo anno, ti direi che sono interessato a vedere cosa succede nel 2025. Avremo una nuova galleria del vento in Aston Martin e ci sono cose attraenti, sento di avere forza ed energia. Viaggi e allenamenti non mi preoccupano, non vedo l’ora. Ma ci sono momenti, e li ho avuti nella mia carriera, in cui sei un po’ saturo di viaggi, di corse. Se firmi un impegno a lungo termine, ti pesa. Preferisco divertirmi e, se mi diverto, rinnoverò ogni anno”.