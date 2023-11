F1 | Verstappen pigliatutto ad Abu Dhabi, sfida Mercedes-Ferrari decisa al fotofinish

F1 GP Abu Dhabi – Pole position e vittoria per Max Verstappen al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Fo1.

Al termine di una gara ben gestita, l’ennesima di questa stagione, l’olandese si è garantito il 19° centro stagionale (il 54° della carriera), coronando al meglio un’annata dove lui e la Red Bull sono stati letteralmente irraggiungibili, grazie alla competitività espressa dalla RB19.

Il tre volte Campione del Mondo si è lasciato alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc, autore di un’altra grande performance a bordo della SF-23, e la Mercedes di George Russell, il cui apporto si è rivelato fondamentale nella lotta con la Rossa per il secondo posto nella classifica Costruttori. Grazie a questi punti, infatti, la scuderia anglo-tedesca ha mantenuto la piazza alle spalle della Red Bull dagli assalti dei rivali, ottimizzando al meglio un anno non semplice e dove le performance – spesso – non si sono rivelate in linea con le aspettative.

Quarta posizione per Sergio Perez, penalizzato di cinque secondi sul tempo totale di gara per uno scontro con Lando Norris nell’ultimo quarto di gara, seguito appunto dall’inglese della McLaren e dall’altra MCL60 di Oscar Piastri, scattato terzo ma mai in grado di tenere il passo dei migliori.

Settima e ottava posizione per Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, mentre a completare la top dieci si sono classificati Lewis Hamilton – veloce ma penalizzato dal traffico nel corso della gara – e Lance Stroll. Solo 15° l’altra Ferrari di Carlos Sainz, mai realmente in lotta per le posizioni di vertice della classifica e protagonista di una strategia poco vincente.

I piloti toneranno in pista martedì per una giornata di test post-season, utile soprattutto per i più giovani, mentre il campionato tornerà a far parlare di se a marzo con il primo round della stagione 2024 che si terrà presumibilmente in Bahrain.