DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2023: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 GP Abu Dhabi – Seguite con noi la diretta del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

A partire dalle ore 14.00, Max Verstappen&Company si contenderanno l’ultima gara della stagione, la quale assegnerà punti importanti non solo per la sfida tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto nel mondiale Costruttori, ma anche per altri dualismi ancora in ballo (Aston Martin-McLaren e AlphaTauri-Williams-Haas).

Max Verstappen, ricordiamo, scatterà dalla pole position davanti a Charles Leclerc, autore di una qualifica brillante ieri pomeriggio, e Oscar Piastri. Chiuderà la seconda fila George Russell, pronto a giovarsi delle carte importanti allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Costretti alla rimonta Lewis Hamilton (11°) e Carlos Sainz (16°).

GP ABU DHABI: DIRETTA GARA A PARTIRE DALLE 14:00