F1 | Verstappen non teme il ritiro

Max Verstappen, intervistato dal magazine olandese Formule 1, ha ammesso di non essere affatto preoccupato da quello che lo attende una volta che deciderà di appendere il casco al chiodo. Il due volte campione del mondo, in più di un’occasione ha ribadito di non avere intenzione di correre ancora per molti anni, anche a causa delle continue modifiche al format dei weekend.

“Sarà diverso, ne sono consapevole, ma potrebbe anche essere bello. C’è sempre molta pressione su di te durante un weekend di gara e questo va avanti anno dopo anno. Forse è bello rilassarsi e fare le cose che ti piacciono a un certo punto. Molte persone dicono che mi mancherà questa vita e la pressione che porta, lo dice anche mio padre. Ma personalmente non la penso così. Se fai questo per molto tempo arriva il tempo in cui devi smettere. Non ancora, naturalmente ma arriverà un momento in cui sarà troppo. Non dimenticate, ho iniziato a correre con i kart quando avevo quattro anni. Ti chiedi a un certo punto quando finirai di ottenere il meglio da te stesso per raggiungere il massimo”.