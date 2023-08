F1 | Horner, stoccata alla Ferrari dopo le performance deludenti di questo campionato

F1 Horner Ferrari – Nuova stoccata di Christian Horner nei confronti della Ferrari. In una chiacchierata concessa alle colonne della ESPN, il Team Principal della Red Bull ha ricaricato gli errori commessi dalla Scuderia di Maranello in fase di sviluppo dell’attuale SF-23, precisando come l’esperienza dello scorso anno – soprattutto in termini di sviluppo – non abbia aiutato i tecnici imboccare la strada corretta verso il vertice della classifica. Un errore grossolano, commesso anche dalla Mercedes, che la Rossa sta pagando a caro prezzo, in particolar modo nel confronto con la Red Bull, attualmente dominatrice sia nella classifica del mondiale Piloti che in quella del Costruttori.

“Ci aspettavamo che Ferrari e Mercedes facessero tesoro dello scorso anno”, ha affermato il TP della Red Bull. “Tutto ciò però non è avvenuto. Inoltre, la nostra competitività nel confronto con i rivali ci ha sorpreso. Ci ha colti totalmente di sorpresa. A febbraio sapevamo di avere tra le mani una monoposto veloce, lo si vedeva dai tempi, ma nessuno poteva ipotizzare una situazione di questo tipo. Siamo stati estremamente efficaci fin dalla prima gara”.