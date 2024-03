Jeddah – Mentre Max Verstappen trionfa ancora e porta la Red Bull alla testa del gruppo, continuano insieme le notizie riguardo quanto accade nei box. Sembra che il dr. Helmut Marko sia stato “sospeso” dal box Red Bull, e lo stesso Marko ha dichiarato a Sky Germania di non poter rilasciare dichiarazioni alla stampa. L’austriaco ha lasciato il Paddock subito dopo le qualifiche, e sono tante le notizie che rimbalzano dopo “il caso Horner“: non solo le accuse contro il team principal, ma anche i retroscena, compresa la famigerata clausola che vedrebbe Verstappen libero dal contratto con la squadra se Marko dovesse essere messo da parte. Il tre volte campione del mondo mantiene la concentrazione, ma non si è trattenuto nel rispondere alle domande dei giornalisti; anche oggi, al termine delle qualifiche, Max rimarca l’importanza che Helmut Marko riveste per la squadra, lasciando intendere che le chiacchiere sul suo futuro non sono prive di fondamento.

“Il team sa che Helmut è una parte importante per la squadra, e per me personalmente. Non solo: se guardiamo a quello che ha ottenuto insieme a Dietrich Mateschitz, è facile capire che sia una parte fondamentale, è il collante della squadra – ha detto Max – tutti sanno cosa penso di lui e quanto sia importane la sua presenza. Mandarlo via sarebbe da pazzi. L’anno prossimo? Vediamo cosa accade la prossima settimana”.