F1 | Verstappen: “Io in Ferrari? Sono contento nel posto in cui mi trovo”

Le vie del mercato sono infinite, ma almeno per il momento Max Verstappen ha chiuso le porte ad un eventuale ipotetico futuro passaggio in Ferrari. L’olandese infatti, autentico protagonista di questo inizio di Mondiale di Formula 1 che lo ha visto conquistare ben sei vittorie in otto appuntamento, è focalizzato sulla Red Bull dove da qualche anno a questa parte può contare su una monoposto molto competitiva. Il due volte campione del mondo, nonostante abbia fatto riferimento all’importanza della scuderia del Cavallino nel Circus, non intende pensare a cambiamenti nella propria vita professionale.

“Mi viene chiesto se sogno una squadra in particolare. La Ferrari ha una storia straordinaria in Formula 1 e sarebbe fantastico correre con loro, ma ho sempre pensato di guidare la macchina più veloce – ha dichiarato Verstappen ai microfoni di Sky Sports F1 – Ho dovuto pazientare per essere in questa condizione, ed ora che la guida posso dire che è una bella sensazione. Ora sono contento nel posto in cui mi trovo, non ho la voglia di voler guidare a tutti i costi per una squadra”.

Parlando proprio di Ferrari, in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Jos Verstappen ha detto: “Ci ha cercato dopo la prima stagione in Formula 1. In Red Bull Max può contare su una scuderia e una monoposto competitiva, non avrebbe alcun senso cambiare”.