F1 | GP Austria, Sergio Perez assente nel giovedì di Spielberg

Nel giovedì di Spielberg, dedicato principalmente alle attività con la stampa, è risultato assente Sergio Perez. Il messicano ha infatti dovuto dare forfait perché malato. Dunque la Red Bull ha preferito correre ai ripari, preferendo non “rischiare” il proprio pilota e preservarlo per il lavoro in pista in un weekend caratterizzato dal format Sprint Race.

“Si è ammalato ieri sera e si è preso una giornata di riposo per assicurarsi che sia nelle migliori condizioni di salute possibili in vista della gara di questo fine settimana”, la nota della Red Bull.

Sergio Perez è secondo nel Mondiale piloti, avendo all’attivo 126 punti ma pagando dopo otto gare ben 69 lunghezze dal compagno di squadra Max Verstappen. Il messicano è reduce da diverse prestazioni negative ed è chiamato ad invertire il trend di risultati.