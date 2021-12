F1 | Verstappen è campione del mondo: “Era il nostro obiettivo e ci siamo riusciti”

Ad abu Dhabi è stata scritta una nuova pagina della storia della Formula 1. Max Verstappen ha infatti conquistato la vittoria nel Gran Premio di Abu Dhabi, laureandosi così campione del mondo per la prima volta in carriera. Un traguardo che ha permesso all’olandese della Red Bull di detronizzare Lewis Hamilton, campione del mondo delle ultime quattro stagioni, e in generale la Mercedes autentica dominatrice dell’era turbo ibrida.

Verstappen ha beneficiato nel finale della Safety Car, entrata in pista per rimuovere la Williams di Nicholas Latifi, per montare gomme soft e dare il decisivo attacco alla Mercedes di Hamilton che invece è rimasto con le hard montate nella prima parte di gara venendo così superato nell’ultimo giro.

“È incredibile! Ho provato a lottare per tutta la gara, ho continuato a lottare – ha dichiarato Verstappen – Ho avuto l’opportunità all’ultimo giro ed è incredibile. Non so cosa dire. I ragazzi del team lo meritano ovviamente. Li adoro tantissimo. Finalmente c’è stata un pochino di fortuna anche per me. È stato folle. Vorrei ringraziare Perez, perché ha guidato con il cuore. Ha fatto un lavoro di squadra straordinario. Il mio team sa che li adoro, spero che possiamo continuare insieme per altri 10/15 anni. Non c’è alcun motivo per cambiare. Voglio restare con loro per il resto della mia vita. Spero che me lo permettano. Sono felicissimo. Ringrazio Horner e Marko per la fiducia e per l’ingresso nel team nel 2016. Il nostro obiettivo era quello di vincere il campionato e ci siamo riusciti”.