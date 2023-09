F1 | Verstappen domina a Suzuka e vince il GP Giappone, Red Bull campione del mondo nel Costruttori!

F1 risultati GP Giappone – Gioco, partita e incontro per la Red Bull nell’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie alla splendida vittoria conquistata da Max Verstappen sul tracciato di casa della Honda, motorista della scuderia anglo-austriaca, la scuderia Campione del Mondo ha confermato il titolo iridato per le squadre conquistato nella passata stagione, chiudendo di fatto i giochi a sei gare dalla fine. Un percorso netto, grazie alla dominante RB19, che ha suggellato un campionato vissuto stabilmente nelle posizioni di vertice della graduatoria, ad eccezion fatta per la parentesi negativa di sette giorni fa sul cittadino di Marina Bay, a Singapore.

L’olandese, scattato dalla pole, ha superato la prima curva al comando ed ha gestito senza grossi problemi la rincorsa degli avversari, passando con circa 15″ di vantaggio sotto la bandiera a scacchi. Una performance di spessore che, in base ad alcune combinazioni, gli potrebbe regalare il titolo Piloti già nella Sprint del Qatar in programma tra due settimane. Seconda posizione per un concreto Lando Norris, autore di un’ottima gestione gara al volante di una competitiva MCL60, seguito a ruota da Oscar Piastri, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, bravo quest’ultimo a difendersi da un’arrembante Carlos Sainz.

Da notare che per l’australiano della McLaren si tratta del primo podio della carriera in Formula 1. Una bella soddisfazione dopo una stagione vissuta in crescendo grazie ai tanti aggiornamenti presentati dalla McLaren sulla propria vettura. Bene anche la Ferrari, a ridosso del podio col monegasco in un tracciato “front-limited”, sulla carta sfavorevole alla Rossa: un passo in avanti importante che ha confermato la bontà della strada intrapresa dai tecnici a Maranello diretti da Enrico Cardile. Settima piazza per George Russell, mentre Fernando Alonso e le Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly hanno completato la top dieci.

Ritirato Sergio Perez per un contatto ad inizio gara con Valtteri Bottas: il messicano ha centrato l’Alfa al tornantino ed ha danneggiato il fondo della propria RB19, chiudendo anzitempo la propria corsa. Un episodio che ha seguito un’altro contatto, al via, con Hamilton. Una gara che il portacolori della Red Bull dovrà rapidamente lasciarsi alle spalle. Prossimo appuntamento tra due settimane a Losail per la seconda edizione del Gran Premio del Qatar.