F1 | GP Giappone, primo podio in Formula 1 per Oscar Piastri

C’è un volto nuovo sul podio di Suzuka: è quello di Oscar Piastri. L’australiano ha infatti conquistato la sua prima Top 3 in Formula 1 in una gara tradizionale (il precedente secondo poto era stato ottenuto nella Sprint Race di Spa, ndr), chiudendo un grande weekend che ieri lo aveva visto conquistare addirittura la prima fila condivisa con la Red Bull di Max Verstappen. Piastri è stato autore di una corsa solida, ma ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra Lando Norris chiudendo alle spalle della McLaren gemella.

“È una sensazione speciale, la ricorderò per molto tempo – ha detto Piastri al termine della gara – Ho realizzato il mio sogno, non tutti i piloti riescono a realizzarlo nella prima stagione. Non è stata la mia migliore gara, però è stata sufficiente per portare a casa un trofeo. Quindi sono contentissimo”.

Continuando la propria analisi ha aggiunto: “La battaglia con Norris? Sapevo che dovevo superare presto Russell, altrimenti sarei rimasto bloccato alle sue spalle per un po’ di tempo. Dopo quel sorpasso, il passo è stato molto buono. Nella seconda metà di gara ho trovato più ritmo. Sono molto contento e ora voglio ottenere altri podi”.