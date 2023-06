F1 | Vermeulen (manager Verstappen): “Max non lascerà la Red Bull, abbiamo un contratto fino al 2028”

Il manager di Max Verstappen, Raymond Vermeulen, ha affermato che il due volte campione del mondo resterà in Red Bull almeno fino alla scadenza (2028) del suo attuale contratto. Lo stesso Vermeulen ha ammesso come l’alfiere della scuderia di Milton Keynes non avrebbe alcun motivo per lasciare una squadra con la quale si sta togliendo tante soddisfazioni, accumulando vittorie su vittorie.

Al tempo stesso ha sottolineato come da parte dell’olandese non ci sarebbe problemi se la Red Bull dovesse decidere di chiudere il rapporto con Sergio Perez mettendogli a fianco un altro pilota.

“Perché Max dovrebbe effettuare un cambiamento vedendo l’attuale situazione – ha detto Vermeulen, intervistato dalla rivista olandese Formule 1 – Non siamo interessati a questo. Il mondo è piccolo. Tutti parlano tra loro, ma abbiamo un impegno fino al 2028. Max è nel ruolo che ha sempre desiderato: guidare senza pressioni”.

Vermeulen ha poi aggiunto: “Tutti ricevono lo stesso materiale. E tutti sono liberi di battere Max, giusto? Continuerò a lavorare esclusivamente per Max. Non ho tempo neanche per altre cose. Non ho l’energia per farlo. Max è come un membro della famiglia per me, perché è un amico. Lo conosco da quando è nato. Con lui ho un rapporto diverso”.