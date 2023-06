F1 | Marko: “Parte della squadra AlphaTauri si trasferirà in Inghilterra”

La Red Bull non è soddisfatta delle prestazioni mostrate in pista dall’AlphaTauri negli ultimi tempi. A riferirlo è stato Helmut Marko, con lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes che ha sottolineato come parte della squadra faentina verrà postata in Inghilterra per lavorare a stretto contatto con la casa madre: l’obiettivo è quello di accrescere il livello della monoposto.

Al tempo stesso Marko ha ammesso che l’AlphaTauri continuerà ad essere una “scuola di formazione” per tutti quei piloti cresciuti nell’Academy Red Bull che si affacceranno nel mondo della Formula 1.

“Non siamo soddisfatti delle prestazioni attuali dell’Alpha Tauri e nemmeno loro – ha detto Marko a f1-insider.com – Ma il compito principale è ancora quello di formare i nostri giovani talenti in modo che possano fare il passo successivo. Ha funzionato bene in passato e l’attuale esempio di Yuki Tsunoda dimostra che funziona ancora oggi, nonostante i problemi di prestazione”.

Marko, continuando a parlare dell’AlphaTauri, ha aggiunto: “Per il futuro si prevede di ampliare la collaborazione con la Red Bull Racing. Naturalmente ciò rientrerà nel quadro consentito dei regolamenti. Ma vogliamo essere in grado di utilizzare più risorse in modo efficiente. È previsto che parte della squadra andrà in Inghilterra”.