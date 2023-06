Formula 1 | McLaren, week-end dal finale amaro per Norris e Piastri in Canada

Formula 1 GP Canada McLaren – 11° e 13° posizione per Oscar Piastri e Lando Norris al termine del Gran Premio del Canada, ottava prova del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante il buon passo espresso durante tutto il fine settimana, i piloti della McLaren non sono riusciti a portare neppure una MCL60 in zona punti, perdendo una ghiotta occasione in termini di risultato. L’australiano ha faticato con la gestione delle gomme, soprattutto nella seconda metà di gara, mentre l’inglese è stato arretrato a causa di due penalità di cinque secondi assegnate sul tempo totale di gara.

“E’ stata una gara intensa”, ha affermato l’inglese della McLaren. “All’inizio siamo stati un pò sfortunati, visto che abbiamo perso delle posizioni, ma poi il ritmo è stato abbastanza ok. Purtroppo il degrado ha giocato un ruolo chiave, come d’altronde la penalità – la quale verrà esaminata con attenzione – ma direi che abbiamo fatto il massimo. Tra due settimane correremo in Austria, una delle mie piste preferite. Cercheremo di ottenere il massimo e di guadagnare qualche punto utile per le classifiche del Campionato”.

Qui invece le impressioni di Piastri: “Concludere in 11° posizione, a ridosso della zona punti, è stato veramente un peccato. Il primo stint è stato ottimo, ma poi non siamo riusciti a gestire nel modo ottimale le gomme. Voglio ringraziare la squadra per aver preparato al meglio la vettura. Abbiamo del tempo per resettare e per presentarci in Austria al massimo della forma”.