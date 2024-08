F1 | Vasseur: “Mai avuto dubbi su Hamilton, darà tutto per la Ferrari”

Frederic Vasseur non ha mai avuto nessun tipo di incertezza attorno al nome di Lewis Hamilton, che dal prossimo anno sarà in Ferrari e che formerà una grande coppia con Charles Leclerc.

Il manager francese, discutendo del futuro arrivo del sette volte campione del mondo che con Maranello ha sottoscritto un contratto pluriennale, ha sottolineato come l’attuale alfiere della Mercedes non abbia perso lo smalto dei tempi migliori. Un’affermazione conferma dai fatti che dimostrano come in alcune tra le recenti gare, condite dalle vittorie di Silverstone e Spa, quest’ultima arrivata grazie alla squalifica del compagno di squadra George Russell, Hamilton si sia confermato un pilota velocissimo che riesce ad ottimizzare il pacchetto a propria disposizione.

“Mai avuto dubbi. Ho sempre creduto che fosse una questione di motivazione, appena sente l’odore della vittoria si scatena. Da chissà quanto aveva la Ferrari in testa, darà tutto”.

Il team principal del Cavallino, continuando con la propria analisi su Hamilton, ha aggiunto: “Non mi lamento di Leclerc e di Sainz. Ma Lewis con il suo palmares e con il suo spirito spingerà ogni elemento della squadra a essere ancora più esigente”.