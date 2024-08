F1 | Ferrari, Leclerc conferma un pacchetto di novità per Monza

Ferrari F1 Leclerc – Dopo l’ottimo terzo posto ottenuto a Zandvoort, Charles Leclerc ha confermato l’arrivo di una serie di novità sulla SF-24 in vista del prossimo Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intervistato in mixed zone a Zandvoort, il monegasco ha confermato le voci circolate nei giorni scorsi, precisando come la Rossa sia pronta a portare in pista una serie di aggiornamenti mirati a risolvere definitivamente i problemi di performance e bilanciamento emersi negli ultimi mesi. Un pacchetto importante, fortemente voluto da Frederic Vasseur (Team Principal della Scuderia del Cavallino), che punta a rendere la Ferrari più competitiva e in linea con il livello imposto dalla McLaren.

Ferrari, Leclerc conferma delle novità per Monza

“Non voglio alimentare eccessive aspettative nei tifosi per poi rischiare di deluderli. Il risultato di Zandvoort è stato una piacevole sorpresa. A Monza introdurremo degli aggiornamenti che spero possano darci un vantaggio. Dobbiamo concentrarci sul miglioramento delle prestazioni in qualifica, ma dopo le prove libere di venerdì potrò dirvi se i tifosi possono permettersi di sognare o se sarà meglio mantenere un approccio più cauto.”

