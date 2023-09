F1 | Vasseur: la pista di Suzuka si è adattata meglio alla McLaren che alla Ferrari

Sulla pista di Suzuka, dove si è corso nell’ultimo weekend il sedicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, la McLaren ha disputato un ottimo weekend che l’ha portata a chiudere con entrambe le monoposto a podio alle spalle dell’inavvicinabile Red Bull di Max Verstappen.

Discutendo sulla competitività mostrata nel Gran Premio del Giappone dalla McLaren, attualmente quinta nel Costruttori a 49 unti dalla quarta piazza occupata dall’Aston Martin, Frederic Vasseur ha sottolineato come i miglioramenti sulla MCL60 si siano già visti nella prima parte di stagione – già in Spagna, dove è stata molto veloce sul giro secco con Norris – per poi proseguire molto bene negli appuntamenti successivi.

Per il team principal della Ferrari la differenza di prestazioni tra la monoposto inglese e quella di Maranello deriva essenzialmente dalle caratteristiche della pista che si sono “sposate” tecnicamente con la MCL60.

“Penso che abbiano avuto grossi problemi ad inizio stagione, poi si sono ripresi abbastanza velocemente perché anche a Barcellona ​​erano in seconda fila – ha dichiarato Vasseur ad Autosport – C’erano Max, Carlos, poi Lando e Lewis in seconda fila: erano già competitivi. E questo tipo di pista probabilmente si è adattato meglio alla loro macchina che alla nostra. Ma sicuramente non è solo una questione di puro potenziale, è anche una questione di guidabilità”.

Vasseur ha aggiunto: “Ogni volta che farai un passo avanti aiuterai anche il pilota a fare altrettanto, e questo può essere una sorta di effetto domino. È comunque un piccolo passo verso la Red Bull”.