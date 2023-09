F1 | Aston Martin, Krack comprende la frustrazione di Alonso a Suzuka

“Mi avete gettato in pasto ai leoni”. Una comunicazione, quella di Fernando Alonso, che non è passata certamente inosservata durante il Gran Premio del Giappone. Un team radio nel quale il due volte campione del mondo ha esternato tutta la sua perplessità per la strategia di gara adottata dall’Aston Martin. Una situazione di frustrazione, vedendo anche le recenti prestazioni dell’AMR23, lontane da quelle della prima metà di stagione, assolutamente giustificabile da parte di Alonso come ammesso da Mike Krack.

Il team principal dell’Aston Martin, discutendo del team radio di Alonso, ha riferito come sia comprensibile uno sfogo del genere da parte di un pilota del calibro di Alonso.

“Se un pilota non fosse frustrato, farebbe meglio a chiedersi se è realmente adatto per correre in Formula 1 – ha dichiarato Krack – Per noi va bene così, rappresenta una motivazione. La tendenza è importante. Se parti avanti e poi gli altri ti superano, è più difficile per il morale. E viceversa. Quindi per noi è molto importante cambiare tendenza. È semplice: non abbiamo fatto abbastanza. Ma sono sicuro che se ascoltassimo le comunicazioni dei 20 piloti, sono tutti molto esigenti. Perché se lui non fosse così, che razza di pilota sarebbe?”.

Krack, parlando poi degli aspetti puramente tecnici della monoposto, ha detto che la squadra porterà altri aggiornamenti nelle restanti gare della stagione: “Ce ne saranno altri prima delle ultime gare. Anche se è vero che in quell’ambito, in quantità e qualità, sono stati aggiunti meno pezzi rispetto ai nostri diretti rivali. Non comprometteremo la prossima vettura, perché ciò che impareremo con questa vettura potrà essere trasferito al prossimo anno”.