F1 Vanzini Red Bull – Al termine dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato la situazione di incertezza all’interno della Red Bull, sottolineando come il caso Horner-Marko, con ogni probabilità, continuerà a far discutere anche dopo l’appuntamento iridato sul tracciato del Jeddah Corniche.

Secondo la voce di Sky Sport F1 HD, nonostante l’intervenuto di Oliver Mintzlaff, CEO Red Bull, alcune dinamiche tra le parti in causa non sono state ancora chiarite del tutto, aspetto che potrebbe generare delle situazioni di “attrito” tra le varie parti della squadra. Un’equilibrio incerto che farà discutere e non poco nel corso delle prossime settimane.

Horner, ricordiamo, al momento si è garantito la conferma come Team Principal e lo stesso Marko, almeno fino a fine contratto, dovrebbe salvaguardare il proprio posto in squadra. Attenzione però a possibili colpi di scena dell’ultimo minuto. Prossimo appuntamento in pista tra due settimane a Melbourne, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia.