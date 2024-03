F1 | Haas, Hulkenberg a Jeddah regala alla squadra il primo punto della stagione

F1 Haas GP Arabia Saudita – Grande soddisfazione per la Haas al termine dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Gestendo al meglio un gran gioco di squadra tra Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, la scuderia statunitense è riuscita a portare il tedesco in top dieci con la 10° posizione, regalandosi il primo punto di una stagione cominciata con il piede giusto. Una bella iniezione di fiducia che dovrà spingere la compagine di Gene Haas a migliorare in vista dei prossimi appuntamenti.

Hulkenberg regala alla Haas il primo punto della stagione

“Un punto vale molto al giorno d’oggi. È stata una gara molto pulita, sia per la performance della squadra che per le strategie che abbiamo adottato. Il muretto ha scelto di dividere le auto durante la Safety Car, cosa che era stata discussa prima della gara, e questo ha funzionato bene. Alla ripartenza, quando le auto più veloci sono scomparse, sono riuscito a trovare aria pulita, un buon ritmo e una buona cadenza. Penso che questo sia stato fondamentale, ma anche il lavoro di squadra di Kevin oggi, nel rallentare gli altri per permettermi di aprire una finestra per il pit stop, è stato perfetto. Lo ringrazio e gli renderò il favore più avanti nella stagione”.

Magnussen, grande difesa e gioco di squadra a Jeddah

“Ho mostrato un buon ritmo ma sfortunatamente ho ricevuto due penalità. Alla fine, quindi, non è stata una grande giornata per me. Ad ogni modo penso di aver compensato con lo sforzo nel tenere tutti dietro per creare un gap per il pit stop di Nico. Lui ha segnato un punto ed è qualcosa di molto importante visto la sfida che ci attende nel mondiale Costruttori. Il nostro focus è su quello, di certo non in quello Piloti dove non ci giochiamo nulla. È un risultato enorme per la squadra e ce lo siamo guadagnati con merito. Per la seconda gara di fila abbiamo un buon ritmo alla domenica ed è qualcosa di positivo. Speriamo di confermarci anche nel proseguo della stagione”.