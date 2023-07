F1 | Undicesimo team in Formula 1: c’è una data

Ci vorranno ancora “dalle quattro alle sei settimane” per fare chiarezza sull’entrata di nuovi team in Formula 1. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha spiegato che ci sono ancora ostacoli da superare.

“Questa è ovviamente una questione politica e finanziaria, ma è chiaro per me che la FIA deve rispettare il processo. Anche l’UE ci regola, quindi non possiamo manipolare nulla”, ha dichiarato a formula.hu.

“Se una squadra è interessata e le nostre regole dicono che puoi avere più squadre, come possiamo dire di no?”.

Ben Sulayem ammette di capire l’opposizione delle squadre esistenti per motivi finanziari, ma è suo dovere “fare la cosa giusta per lo sport”:

“Non possiamo dire a una grande squadra che vuole venire in F1 di andare a comprare una squadra o non puoi entrare. Penso che sia sbagliato”

È chiaro che il favorito personale di Ben Sulayem come undicesimo team è la squadra di Michael Andretti, con il sostegno di Cadillac e General Motors.

“Queste sono persone serie e non vogliamo squalificare nessuno senza esaminare a fondo le domande presentate. Si tratta di grandi nomi e grandi soldi. Ovviamente non vogliamo chiunque, ma squadre di livello o una casa automobilistica. Preferisco i produttori, perché sarebbe un bene per lo sport. Ci siamo presi il nostro tempo, la FIA ha lavorato molto duramente, abbiamo avuto incontri con i team in cui abbiamo esaminato le loro domande e penso che la decisione finale sarà presa entro quattro-sei settimane”.

Preoccupazioni finanziarie a parte, figure come Toto Wolff hanno sostenuto che più di 20 auto sulla griglia sono in realtà un problema di sicurezza:

“Stiamo già inciampando su noi stessi come su una pista di go-kart”, ha commentato il team principal della Mercedes.

“Non lo capisco -ha replicato il presidente della FIA- la sicurezza è la cosa più importante per la FIA e i nostri addetti alla sicurezza dicono che anche 11 o 12 squadre sono sicure. Aspetteremo fino a quando la valutazione delle squadre sarà finita e poi vedremo, ma l’ho detto prima e lo dico ora, come potremmo rifiutare General Motors? Non capisco la negatività.

Ho sentito che anche Liberty Media vorrebbe un’undicesima squadra, questo è stato detto dal CEO Greg Maffei. Sembra che entrambi stiamo guardando agli interessi dello sport e alla sua sostenibilità, perché in questo modo ci sarà più business anche per il promotore. Speriamo che il mese prossimo possiamo rilasciare una dichiarazione”.