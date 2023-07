F1 | Ralf Schumacher smonta Carlos Sainz sul futuro in Formula 1

Quando c’è da fare una critica, Ralf Schumacher non si tira indietro. Questa volta, l’ex pilota e opinionista per Sky Deutschland, ha detto la sua in merito alle voci del passaggio di Carlos Sainz in Audi dal 2026, voci che dopo il Gran Premio d’Ungheria si sono fatte più insistenti. Il 28 enne è stato collegato a un passaggio al team Sauber di proprietà di Audi prima dell’acquisizione completa nel 2026.

“Carlos Sainz Sr è vicino al Gruppo Volkswagen per via dei suoi rally -ha dichiarato il tedesco- e Audi ha bisogno di un pilota con esperienza quando si parlerà di Formula 1 nel 2026. Allo stesso tempo, Carlos non sta facendo una grande impressione. Sa guidare, ma commette anche troppi errori. Le sue performance sono molto incostanti. Non è un buon biglietto da visita per il suo futuro”.