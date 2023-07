F1 | Ufficiale: Pat Fry nuovo direttore tecnico della Williams

Giornata di annunci importanti per quel che riguarda il mondo della Formula 1, impegnato in Belgio per l’ultimo appuntamento iridato prima della pausa estiva. Oltre l’Alpine, che ha definito gli addii di Otmar Szafnauer e Alan Permane, anche la Williams ha dato un’importante annunci che però non riguarda un’uscita ma bensì un’entrata che andrà a rafforzare la squadra di Grove. Il team britannico ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Pat Fry che dal prossimo novembre diventerà il nuovo direttore tecnico.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della Williams Racing come direttore tecnico – ha dichiarato Fry – Il team ha una ricca eredità in Formula 1 e sono entusiasta di contribuire al suo futuro successo. Credo nel potenziale del team e, insieme, cercheremo di raggiungere l’eccellenza in pista e fuori”.

A nome di tutta la Williams Racing sono lieto di dare il benvenuto a Pat – ha detto James Vowles, team principal della squadra di Grove – La sua conoscenza ed esperienza rafforzeranno ulteriormente le capacità tecniche del team e la ricerca dell’eccellenza mentre costruiamo il prossimo capitolo della Williams. Pat è stato una parte fondamentale dei team vincenti nel corso della sua carriera, è uno degli esperti più stimati nel nostro settore e sono entusiasta di iniziare a lavorare con lui quando si unirà a novembre”.