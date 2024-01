F1 | Williams, primi mesi di assestamento per Pat Fry

Nel luglio scorso, in concomitanza con l’appuntamento di Spa che ha segnato il giro di boa della stagione 2023, la Williams ha annunciato Pat Fry come nuovo direttore tecnico. L’ingegnere inglese, ex Ferrari e Alpine, ha dunque iniziato negli scorsi mesi a prendere familiarità con la nuova realtà di Grove che lo vedrà tra i principali protagonisti a partire da questo campionato. Discutendo di questa nuova avventura, lo stesso Fry ha sottolineato gli ottimi progressi mostrati dalla squadra che inducono all’ottimismo in chiave futura.

La Williams ha concluso al settimo posto nel Costruttori l’ultimo Mondiale, ottenendo il suo miglior piazzamento negli ultimi sei anni caratterizzati da varie difficoltà tecniche. Tra le note positive della stagione Williams figura Alexander Albon, con il pilota di scuola Red Bull che ha mostrato costanza di risultati e prestazioni.

“Sto cercando di capire come lavoriamo, cosa è necessario e in cosa siamo bravi – ha dichiarato Fry, come riportato da Formula1.com – Alcune cose sono migliori rispetto a dov’ero e ci sono alcune cose, beh parecchie cose, che dobbiamo sistemare e comprendere. Ma si tratta solo di provare a costruire quelle prime impressioni e poi provare a fissare un obiettivo generale per la squadra”.

Fry poi, continuando a parlare della Williams, discutendo dell’ultima stagione, ha aggiunto: “È impressionante vedere quanto bene si sono comportati. Certamente c’è stata una migliore collaborazione tra i vari gruppi: ingegneria e aero. Sembra promettente. Tutte queste cose dipendono da quanto bene hanno fatto tutti gli altri, ma hanno sbloccato un bel po’ di prestazioni ed un buon passo in avanti”.