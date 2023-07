F1 | Ribaltone in casa Alpine: via Szafnauer e Permane

F1 Alpine Szafnauer Permane – Nuovo e clamoroso ribaltone in casa Alpine alla vigilia del prossimo Gran Premio del Belgio, 13° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Come annunciato già da diverse fonti nei giorni scorsi, la Casa francese ha annunciato l’addio di Otmar Szafnauer e Alan Permane, rispettivamente Team Principal e Direttore Sportivo della compagine transalpina. Due addii eccellenti, che seguono già quello ufficializzato nei giorni scorsi da Laurent Rossi, che confermano la strada intrapresa da Luca De Meo, ovvero della tolleranza zero verso i risultati deludenti.

Alpine, infatti, si aspettava una stagione totalmente diversa con la A523, soprattutto dopo i numerosi investimenti messi in campo negli ultimi due anni. Un passaggio a vuoto che di fatto ha generato un nuovo ribaltone, il secondo dopo quello registrato nel 2020, sempre per mano di De Meo. Resta adesso da capire quali pedine verranno “innestate” all’interno dello staff tecnico e organizzativo di Alpine: proprio in tal senso, prende corpo la strada che porta a Mattia Binotto, ex team principal della Scuderia Ferrari. L’ingegnere italo-svizzero, anch’esso tecnico, assumerebbe la carica di TP e avrebbe il compito di concretizzare il gran lavoro svolto ad Enstone negli ultimi mesi. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane, le quali si preannunciano calde e ricche di sorprese.