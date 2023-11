F1 | Mercedes, Hamilton non vede l’ora di pensionare la W14

Quella di Interlagos è stata una gara da dimenticare per la Mercedes, arrivata a traguardo con il solo Lewis Hamilton nella corsa domenicale. La W14 è apparsa una monoposto lenta e incapace di far durare a lungo le gomme. Una situazione di difficoltà che ha portato il sette volte campione del mondo a concludere il Gran Premio del Brasile con un mesto ottavo posto. Discutendo sulla prestazione maturata a San Paolo, l’alfiere della Stella in tutta onestà ha ammesso come non veda l’ora di arrivare al termine della stagione per poter mandare in pensione la W14.

A due gare dalla conclusione del campionato la Mercedes può vantare 20 punti di vantaggio sulla Ferrari nel Mondiale costruttori. Nonostante il vantaggio della squadra tedesca l’esito della lotta per la piazza d’onore iridata appare più che mai incerto, vedendo anche le difficoltà del Cavallino che a Interlagos ha colto il sesto posto con Carlos Sainz ma ha dovuto alzare bandiera bianca con Charles Leclerc nel giro di ricognizione.

“Nelle ultime due gare siamo stati entusiasti dei progressi che abbiamo fatto, ed è stato davvero positivo poterlo vedere – ha dichiarato Hamilton, citato da Autosport – Ma poi arrivi su un’altra pista e hai la peggior prestazione che non vedi da tantissimo tempo. Quindi è come se semplicemente non sapessi cosa aspettarti da questo”.

Hamilton ha poi aggiunto: “Ci saranno solamente un altro paio di gare con questa macchina e poi non ci sarà più: sarò felice!”.