F1 | Suzuka banco di prova importante per la Ferrari

È stato un weekend dai due volti quello vissuto dai piloti della Ferrari nel Gran Premio di Singapore, dove domenica sul tracciato cittadino di Marina Bay si è corsa la quindicesima prova stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1. Quello della felicità per Carlos Sainz, con lo spagnolo che ha conquistato una grande vittoria, frutto di intelligente e sopraffina strategia, e della difficoltà per Charles Leclerc che in gara non è andato oltre il quarto posto dovendo anche far fronte a problemi con le temperature del motore.

Il monegasco, che come ha ammesso al termine della gara ha agito da team player e che riscontra più difficoltà rispetto al compagno di squadra nel guidare la SF-23, ha riferito che la trasferta in Giappone sarà in banco di prova importante per capire se realmente la Ferrari ha risolto le proprie criticità oppure se la prestazione di Singapore resterà un unicum.

“Spero davvero che sia possibile riproporre una cosa del genere a Suzuka – ha dichiarato Leclerc, citato da RacignNews365 – Non vedo davvero l’ora di vederlo perché se ci riuscissimo sarebbe un bel segnale per il futuro. A Zandvoort abbiamo fatto molti test. A Monza volevamo riconfermare quei test e l’intesa con la vettura, qui abbiamo applicato tutto e sembra che abbiamo fatto un grande passo avanti. Singapore è stata storicamente una pista molto buona per noi, quindi dobbiamo aspettare un’altra gara per vedere se abbiamo fatto un passo avanti davvero buono con costanza, o se si tratta di un caso”.

Leclerc, continuando con la propria analisi, focalizzata sulla monoposto, ha detto: “Fin dalla prima gara sapevamo che questa macchina era imprevedibile. A causa di questa imprevedibilità dobbiamo essere messi bene dal punto di vista dell’equilibrio, poiché non possiamo correre con molto grip anteriore. Ogni volta che c’è sovrasterzo perdi molto grip e la macchina è difficile da gestire. Non è che sia una macchina sottosterzante, ma bisogna mettere sottosterzo nella macchina per renderla prevedibile e questo complica un po’ le cose”.

