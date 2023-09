F1 | Ferrari, Vasseur: la vittoria di Singapore una spinta per il futuro

Il Gran Premio di Singapore ha rappresentato un evento, per certi versi storico, in una stagione caratterizzata dalla supremazia della Red Bull: la vittoria della Ferrari ha infatti interrotto la lunga striscia di successi (ben quattordici) della scuderia di Milton Keynes. Un evento che, forse, visto il dominio mostrato in pista dalla RB19 prima di Marina Bay difficilmente potrebbe ripetersi Un successo che porta la firma di uno straordinario Carlos Sainz, con lo spagnolo che ha così regalato la sua prima vittoria come team principal in Formula 1 a Frederic Vasseur.

Una vittoria che per il manager francese, arrivato a Maranello ad inizio anno dove ha preso il posto di Mattia Binotto, ha segnato un importante passo dopo le eventi difficoltà riscontrate in questi mesi in rosso. Un trionfo che, secondo quanto riferito dallo stesso Vasseur, può dare una spinta importante alla squadra del Cavallino soprattutto per quel che concerne il futuro.

“È stata una sensazione strana per me al muretto dei box perché non ero troppo stressato negli ultimi due giri. Carlos aveva il controllo della situazione – ha dichiarato Vasseur, citato da RaceFans – Sicuramente salire sul podio è un po’ emozionante perché era il primo. Ma in questa fase pensavo più a quello che avremmo fatto da Jeddah. Quello è stato stato un fine settimana difficile per noi e abbiamo avuto un ottimo recupero. Penso che abbiamo costruito passo dopo passo la fiducia e il ritmo e sono più che orgoglioso del lavoro svolto dalla fabbrica e dai ragazzi del team”.

Vasseur, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “I progressi che ci sono stati nelle ultime gare? Credo siano legati anche al fatto che abbiamo avuto un buon fine settimana a Monza fin dal primo giro delle prime libere. Abbiamo costruito fiducia anche a Monza, Singapore è una conseguenza. A Zandvoort abbiamo sbloccato qualcosa sulla comprensione del setup, e abbiamo aumentato il ritmo a Monza”.

Il francese, completando l’analisi, ha detto: “La vittoria di Singapore aiuterà la squadra per il futuro. Migliore la comprensione della macchina, dell’assetto. Ma soprattutto un passo avanti in termini di fiducia per tutti, è il modo migliore per preparare il futuro”.