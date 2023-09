Formula 1 | Red Bull ad un passo dalla matematica certezza del mondiale Costruttori

Formula 1 GP Giappone Red Bull – Red Bull ad un passo dall’obiettivo nel prossimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante la debacle di Singapore, provocata da una RB19 che non è riuscita ad adattarsi al meglio alle caratteristiche del cittadino di Marina Bay, alla scuderia Campione del Mondo basterà guadagnare un solo punto sulla Mercedes per chiudere matematicamente i giochi nel Costruttori. Un’occasione ghiotta – tra l’altro in un tracciato sulla carta amico vista la conformazione di Suzuka – che il team anglo-austriaco proverà a non lasciarsi sfuggire.

“Dopo la gara di Singapore, il team ha una grande voglia di ben figurare in Giappone”, ha affermato il Campione del Mondo della Red Bull. “Non vedo l’ora di correre a Suzuka, tracciato molto divertente da guidare perché presenta molte curve ad alta velocità. Ho anche dei ricordi molto belli di questa pista. Qui ho vinto il mio secondo campionato piloti e abbiamo ottenuto un grande risultato di squadra con una doppietta. Nel 2014, invece, ho guidato per la prima volta una vettura di Formula 1 durante le prove libere 1. Trascorrerò qualche giorno a Tokyo in vista del fine settimana, il che dovrebbe essere divertente e aiutarci a smaltire il jet lag. Dobbiamo fare tutto bene questo fine settimana. L’obiettivo è vincere”.

Qui invece le impressioni di Perez: “Singapore è stato un fine settimana sfortunato e doloroso, quindi spero che a Suzuka saremo di nuovo in forma e potremo essere più forti. Il Giappone è un circuito che tutti amiamo e credo che la macchina tornerà al meglio, i problemi che abbiamo avuto a Singapore spero non continuino a condizionarci. L’anno scorso mi sono divertito a guidare in condizioni difficili, lottando con Charles fino all’ultimo giro e queste sono le gare che mi piacciono. Il primo settore è uno dei migliori di tutta la stagione. E’ difficile ma fantastico. Dobbiamo tornare alla vittoria questo fine settimana. Questo può essere l’unico obiettivo per noi e sono fiducioso. Non vedo l’ora di farlo.