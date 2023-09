F1 | Stroll spegne i rumors e conferma la presenza a Suzuka

F1 Stroll Suzuka – Lance Stroll sarà regolarmente al via del prossimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il canadese dell’Aston Martin, dopo il brutto incidente nelle qualifiche del GP di Singapore – il quale non gli ha permesso di prendere parte alla gara di domenica – tornerà regolarmente al volante della propria AMR23 nella giornata di venerdì, ovvero quando andranno in scena le prime libere sullo storico impianto di Suzuka, ultima tappa asiatica del campionato prima del trasferimento in medio-oriente e in America.

Nonostante qualche rumors circolato nelle ultime ore, riguardante una possibile assenza del canadese, lo stesso – tramite un post sui social – ha voluto smentire categoricamente questa ipotesi, precisando come lui e la squadra siano totalmente focalizzati su un appuntamento cardine per la stagione dell’Aston Martin, vista la rimonta nel Costruttori del tris di team composto da Ferrari, McLaren e Mercedes.

https://x.com/lance_stroll/status/1704375842833379694?s=20

Appuntamento nella notte tra giovedì e venerdì, a partire dalle 4.30, per la prima sessione di prove libere a Suzuka. Squadre e piloti torneranno in pista anche alle ore 8.00, ovviamente italiane, per la seconda delle due ore di lavoro in programma il venerdì in Giappone.