F1 | Horner analizza le difficoltà Red Bull nel GP di Singapore

Dalle quattordici vittorie consecutive… alla manciata di punti presi nel Gran Premio di Singapore. Sul tracciato di Marina Bay la dominante Red Bull si è resa umana, faticando per quasi tutto il weekend di gara. Una situazione che, come sottolineato dal team principal Chris Horner, è figlia di un unico grande criticità: non essere riusciti a far lavorare le gomme nell’ottimale finestra di utilizzo. Un elemento che ha inciso negativamente sulle prestazioni della RB19, con la squadra anglo-austriaca che si è dovuta accontentare della quinta posizione con Max Verstappen e dell’ottava con Sergio Perez.

“Abbiamo capito molto di più in gara e il ritmo della macchina è tornato molto più vicino a quello che ci aspettavamo – ha dichiarato Horner, citato da Formula1.com – Sapevamo che, venendo qui, ci aspettavamo una concorrenza più serrata. Siamo stati un po’ sorpresi quanto fossimo lontani venerdì. Semplicemente non eravamo nella finestra operativa giusta per la vettura, in particolare sul giro singolo”.

Horner ha poi aggiunto: “Quando non entri le gomme danno una sensazione orribile, non funziona tutto. Abbiamo avuto un ottimo controllo in gara. Abbiamo visto, soprattutto nell’ultimo stint, che il ritmo di Max era molto forte”.