F1 | Strepitoso Leclerc, la Ferrari in pole position in Messico

Lampo rosso nel pomeriggio di Città del Messico. La Ferrari, del tutto a sorpresa, firma un’incredibile pole position nelle qualifiche che si sono disputate all’Hermanos Rodriguez. Ad ottenere la pole, la seconda consecutiva dopo Austin, è stato Charles Leclerc firmando la miglior prestazione nel primo tentativo della Q3.

Il monegasco, che ha avuto la meglio per 67 millesimi nel confronto con il compagno di squadra Carlos Sainz, è già focalizzato alla gara di domani dove vorrà dare alla caccia a quel successo che gli manca da oltre un anno.

“Non pensavo di poter ottenere la pole – ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – Ed è il secondo weekend che mi capita. Non ci speravo, anche perché prima della Q3 non siamo andati male ma siamo riusciti a fare le cose in maniera ordinata recuperando tempo. Ora dobbiamo concentraci sulla gara di domani. Ok la pole position, ma dobbiamo vincere domani anche se sarà molto difficile”.

Leclerc, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Finora abbiamo avuto un ottimo passo, so che sarà una gara molto probante. Dobbiamo finalizzare il risultato”.