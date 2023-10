F1 | Qualifiche GP Messico: Prima fila tutta Ferrari! Leclerc in pole

Risultati qualifiche GP Messico Qualifica ricca di colpi di scena a Città del Messico. Charles Leclerc ha conquistato la Pole Position del Gran Premio del Messico che scatterà alle 21:00. Il pilota monegasco ha registrato il suo miglior tempo in 1:17.166, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen.

Ottima prestazione di Daniel Ricciardo con AlphaTauri: il pilota australiano partirà dalla quarta casella in griglia, davanti al pilota di casa, Sergio Perez. Sesto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti alla McLaren di Oscar Piastri e all’altra Mercedes di George Russell.

Chiudono la TOP 10 le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

Your final classification after that fascinating session!

This could all chance of course, with a host of investigations from the session yet to start#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/elwJac9FPF

— Formula 1 (@F1) October 28, 2023