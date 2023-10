F1 | Un sontuoso Sainz firma la prima fila tutta Ferrari in Messico

Il secondo posto ottenuto da Carlos Sainz ha permesso alla Ferrari di chiudere nel migliore dei modi il sabato di Città del Messico. Lo spagnolo infatti, insieme al compagno di squadra Charles Leclerc, ha regalato una prima fila tutta rossa alla squadra del Cavallino nelle qualifiche disputate all’Hermanos Rodriguez.

Sainz, che ha perso per soli 67 millesimi la sfida con la vettura gemella di Leclerc, si è detto stupito dall’evoluzione avuta dalla SF-23 nell’ultima e decisiva manche.

“È stata una sessione molto strana, in realtà lo è stato tutto il weekend – ha dichiarato Sainz al termine delle qualifiche – Faccio fatica a capire come mai prima sono andato più lento e dopo più veloce, difficile anche capire il feeling con le gomme. Ma alla fine siamo riusciti a metterci in una buona posizione per domani”.

Sainz poi, discutendo della gara e delle criticità mostrate questa stagione dalla Ferrari sul passo gara, ha detto: “Non siamo forti con la macchina carica di carburante, ma partire davanti è un buon vantaggio e daremo il massimo”.