"Dopo l'incidente in Brasile il team sarebbe dovuto andare con decisione dai commissari", ha detto l'ex Haas

di Peppe Marino14 Novembre, 2025
F1 | Steiner attacca la McLaren: “Non ha preso le difese di Piastri”

Guenther Steiner ha contestato in modo netto il comportamento della McLaren dopo la penalità inflitta a Oscar Piastri nel Gran Premio di San Paolo. L’ex team principal della Haas ha dichiarato che la squadra britannica avrebbe dovuto difendere con maggiore convinzione il proprio pilota davanti ai commissari FIA, giudicando troppo passiva la gestione dell’episodio.

Il quinto posto ottenuto dal papaya in Brasile ha rappresentato un ulteriore ostacolo alle sue ambizioni di classifica. L’australiano è stato penalizzato di 10 secondi per il contatto con la Mercedes di Kimi Antonelli alla S di Senna, al restart dopo la Safety Car. Una decisione che ha suscitato pareri differenti nel paddock, compreso quello di Charles Leclerc, coinvolto nell’incidente e poco incline ad attribuire la responsabilità esclusivamente alla McLaren.

Steiner, nel corso del podcast The Red Flags, ha criticato l’atteggiamento del team di Woking, arrivando a definirlo in modo colorito e rimproverandolo per non aver sostenuto la posizione di Piastri nelle sedi ufficiali: “Perché non andate lì e almeno dite qualcosa ai commissari? Voglio dire, non è stata colpa di Oscar se l’altro pilota (Leclerc), che è stato eliminato, dice “Ehi, non c’entra niente”. Con tutte queste regole e interpretazioni, dove finisce lo spirito delle gare?”.

L’altoatesino ha insistito su un principio per lui fondamentale: il team deve dimostrare ai propri membri di essere pronto a difenderli: “Ci sarei andato e sarei impazzito”, ha spiegato, precisando che un atteggiamento combattivo ha anche un valore psicologico per l’intero gruppo.

“Esponendo i fatti, si dimostra che si sa cosa si sta facendo. Si dimostra che questo è sbagliato e questo no. Vincerai? Non si sa. Ma bisogna sempre provarci. Le persone a casa devono sapere che tutti stanno dando il massimo”.

