Formula 1 | L’incidente di Bortoleto in Brasile costa carissimo alla Sauber

Il weekend di San Paolo è stato particolarmente sfortunato per Gabriel Bortoleto. Il pilota brasiliano è stato vittima di un bruttissimo incidente alla S di Senna nel corso dell’ultimo giro della Sprint Race di sabato, rischiando seriamente di farsi male e colpire altri piloti, avendo perso il controllo della Sauber in staccata e col DRS ancora aperto. Un botto pauroso e che fortunatamente non ha ferito nessuno. Della C45 non c’era assolutamente più nulla da prendere, e per provare a partecipare alle qualifiche del pomeriggio, il team ha dovuto ricostruire la macchina partendo da un telaio di riserva, senza però riuscirci per pochi minuti.

Il costo dell’incidente di Bortoleto è stato quindi altissimo, parliamo di 2 milioni e 359 mila dollari di danni, che in epoca budget cap sono tantissimi. Per il brasiliano, poi, il weekend si è concluso direttamente al primo giro della gara dopo un incidente con Stroll. Brasile da dimenticare per l’idolo locale, il quale sperava certamente in un debutto migliore nella sua pista di casa.

Le foto dell’incidente di Bortoleto – XPB