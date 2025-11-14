Formula 1News F1

Formula 1 | L’incidente di Bortoleto in Brasile costa carissimo alla Sauber

Danni da oltre 2 milioni di dollari per il team guidato da Mattia Binotto

di Peppe Marino14 Novembre, 2025
Formula 1 | L’incidente di Bortoleto in Brasile costa carissimo alla Sauber

Il weekend di San Paolo è stato particolarmente sfortunato per Gabriel Bortoleto. Il pilota brasiliano è stato vittima di un bruttissimo incidente alla S di Senna nel corso dell’ultimo giro della Sprint Race di sabato, rischiando seriamente di farsi male e colpire altri piloti, avendo perso il controllo della Sauber in staccata e col DRS ancora aperto. Un botto pauroso e che fortunatamente non ha ferito nessuno. Della C45 non c’era assolutamente più nulla da prendere, e per provare a partecipare alle qualifiche del pomeriggio, il team ha dovuto ricostruire la macchina partendo da un telaio di riserva, senza però riuscirci per pochi minuti.

Il costo dell’incidente di Bortoleto è stato quindi altissimo, parliamo di 2 milioni e 359 mila dollari di danni, che in epoca budget cap sono tantissimi. Per il brasiliano, poi, il weekend si è concluso direttamente al primo giro della gara dopo un incidente con Stroll. Brasile da dimenticare per l’idolo locale, il quale sperava certamente in un debutto migliore nella sua pista di casa.

Le foto dell’incidente di Bortoleto – XPB

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Las Vegas

Venerdi 21 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)01:30-02:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)05:00 - 06:00

Sabato 22 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)01:30 - 02:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)05:00

Domenica 23 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)05:00
6.201 km | 50 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP MESSICO/DOMENICA/mini/f1 gp messico domenica 346https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP MESSICO/DOMENICA/mini/f1 gp messico domenica 155https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP MESSICO/DOMENICA/mini/f1 gp messico domenica 20https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP MESSICO/DOMENICA/mini/f1 gp messico domenica 385https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP MESSICO/DOMENICA/mini/f1 gp messico domenica 337https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP MESSICO/DOMENICA/mini/f1 gp messico domenica 339https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP MESSICO/DOMENICA/mini/f1 gp messico domenica 40https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP MESSICO/DOMENICA/mini/f1 gp messico domenica 510https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP MESSICO/DOMENICA/mini/f1 gp messico domenica 118