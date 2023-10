F1 | Renault-Andretti, c’era l’accordo per la fornitura delle power unit

Tra gli argomenti di stretta attualità di cui si chiacchiera con più insistenza nel paddock figura senza ombra di dubbio l’ingresso del team Andretti in Formula 1. La squadra americana, capitanata da Michael, figlio del campione del mondo 1978, ha già ricevuto l’ok da parte della FIA ma ora è in attesa di avere semaforo verde da Liberty Media e dalle scuderie che attualmente compongo la griglia del Circus.

Sull’eventuale presenza della squadra a stelle e strisce nella top class ne ha discusso anche Bruno Famin, con l’attuale team principal dell’Alpine che ha ammesso come tra le due i marchi ci fosse un accordo per l’acquisizione delle power unit Renault da parte di Andretti. Un accordo che ad oggi andrebbe rinegoziato, in quanto sono scaduti i termini siglati in precedenza.

“Avevamo un pre-contratto con Andretti che è scaduto perché avrebbero dovuto ottenere un ingresso in F1 prima di una determinata data – ha dichiarato Famin, intervistato da Autosport – Significa che in questo momento, se vogliamo fare qualcosa con Andretti, dobbiamo negoziare un contratto completo, un contratto formale. In questo momento non abbiamo assolutamente alcun contratto con Andretti”.

Famin, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Tutti sanno qual è la situazione. Abbiamo bisogno di qualcosa e abbiamo bisogno di una decisione da parte della F1 prima di riprendere i colloqui con Andretti””.