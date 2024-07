F1 | Mercedes, Wolff: “Verstappen è molto forte, ma lo è anche Antonelli”

Il sogno, non tanto nascosto di Toto Wolff, è quello di portare in Mercedes Max Verstappen come sostituito di Lewis Hamilton. Per il team principal della Stella sarebbe l’incastro ideale che permetterebbe così alla squadra tedesca di andare a sostituire un sette volte campione del mondo con un altro pilota pluri-iridato nonché il migliore di quest’ultima generazione di Formula 1. Al tempo stesso Wolff osserva anche la crescita di Kimi Antonelli, talento purissimo dell’Academy Mercedes, che gara dopo gara sta mostrando ottime prestazioni in F2 al volante della Prema.

Nonostante il pensiero fisso su Verstappen, Wolff guarda con attenzione anche l’evoluzione del giovane bolognese ma nel contempo lo stesso manager austriaco vuole lasciarlo crescere con calma senza ulteriori pressioni. Al momento però nessuna scelta definitiva è stata presa dalla Mercedes che continua la ricerca del nuovo compagno di squadra da affiancare a George Russell nel 2025.

“Max è molto forte – ha dichiarato Wolff all’emittente belga RTBF sabato. “Possiamo vedere che sono tornati ad avere una macchina che si adatta meglio a lui per Spa. È il più forte al momento. Ma non si sa mai, abbiamo un giovane che sta arrivando ed è molto forte”.

Wolff continuando a parlare di Antonelli ha aggiunto: “Ha solo 17 anni, non è nemmeno abbastanza grande per prendere la patente per guidare una macchina normale. Allo stesso tempo continuiamo a osservare il mercato”.