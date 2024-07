F1 | Sfida aperta tra McLaren e Red Bull a Silverstone: il punto di Vicky Piria [VIDEO]

F1 McLaren GP Silverstone – Nella classica camminata post sessione all’interno del paddock, Vicky Piria e Ivan Capelli hanno cercato di analizzare quanto emerso nel venerdì di libere a Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, evidenziando quanto la McLaren sia riuscita a progredire nel corso delle ultime settimane.

Da Miami in poi, la MCL38 è diventata la vettura complessivamente più forte e completa, anche della stessa Red Bull, aspetto che ha portato spesso Lando Norris a battagliare alla pari per la vittoria. L’inglese, ad oggi, non è riuscito a raccogliere diverse opportunità (Barcellona e Spielberg su tutti), ma è pronto a giocarsi il tutto per tutto a Silverstone, dove ieri ha mostrato un passo nettamente superiore rispetto a tutta la concorrenza.

La sfida è accesa, oggi più che mai, e siamo certi che ne vedremo delle belle nel prosieguo di questo fine settimana. Appuntamento alle 12.30 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la terza sessione di libere in Gran Bretagna.